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Годится даже ботинок: эксперт рассказал, как не стать жертвой собственного авто

Светлана Иванова
13:19 12.03.2021
Чтобы автомобиль не укатился при замене колес, необходимо подкладывать упоры, указал специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, как обезопасить себя от получения травм при ремонте собственной машины. Как рассказал специалист в комментарии «Звезде», чтобы транспортное средство не укатилось, необходимо обязательно подкладывать упоры.

«Чтобы автомобиль не покатился, особенно когда ты его поддомкрачиваешь, это обязательно, нужно подкладывать под колеса какие-то препятствия, упоры, подложил упор, машина у тебя не покатится никогда», - подчеркнул эксперт. 

Субботин отметил, что для этих целей можно использовать подручные средства, достаточно кирпича или даже собственного ботинка.

«Годится даже не то, что кирпич, годится даже собственный ботинок, это безопасность, ботинок просто так переехать сложно автомобилю, потому что это сопротивление, большое сопротивление качению, машина его не перескочит», - пояснил автоэксперт.

При необходимости более сложного ремонта, например замены колодок, следует обязательно использовать подставки, добавил Субботин. Если их нет под рукой, можно воспользоваться запасным колесом.

«Если решили не просто поменять колесо, а залезть под сам автомобиль, в конце концов, колодки там поменять, просто поддомкратить автомтобиль. Тогда нужно с домкрата машину снимать, это 100 процентов, и ставить ее на подставки, подставки эти продаются, нет там подставок у тебя, снимай запаску и клади под автомобиль», - заявил автоэксперт.

Он объяснил, что использование подставок или запасного колеса не только минимизирует риск получения травмы, но и защитит от получения сильных повреждений в том случае, если машина упадет с домкрата.

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