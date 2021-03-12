Синоптик рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло

Всю следующую неделю в Москве и в дневные, и в ночные часы будет положительная температура. Начиная с понедельника, 15 марта, днем погода будет облачная, однако синоптики ожидают интенсивное снеготаяние и заметное понижение высоты сугробов. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В последующие дни вот эта тенденция поступления в центр Европейской части России теплых воздушных масс (это уже будет вторая половина месяца) сохранится, поэтому наступление весны неотвратимо совершенно»,- сказал он.

Кроме того, синоптик добавил, что примерно в конце месяца, начиная с 25 марта, с середины третьей декады марта. можно будет рассчитывать на температуру в пределах +8,+10 градусов.