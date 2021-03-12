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Психолог рассказал, почему электронные сигареты вызывают сильную зависимость

Анна Назайкина
11:28 12.03.2021
Из-за отсутствия дискомфортных состояний такие устройства могут вызывать зависимость сильнее, чем обычные сигареты.
Психолог рассказал, почему электронные сигареты вызывают сильную зависимость
© Фото: Cindy Yamanaka, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Электронные сигареты долгое время позиционировали как один из способов бросить курить, однако в итоге оказалось, что они вызывают еще большую зависимость по ряду причин. Об этом «Звезде» рассказал клинический психолог, аддиктолог Михаил Хорс.

«Когда уходит дискомфорт такой, как запах, неприятный вкус во рту, запах от рук, то уходит дополнительная мотивация к отказу от курения. Эта мотивация называется болевой. Выяснилось: когда исчезла часть дискомфортных состояний, человеку стало гораздо труднее избавиться от курения. Если болевая мотивация ушла, остается целевая, когда человек воодушевлен каким-то результатом будущего своего и идет к нему, как корабль к маяку»,- объяснил он.

По словам Хорса, первая задача для курильщика - сформировать целевую мотивацию. Целевая мотивация - это ответ на вопрос: «Зачем мне бросать курить?». У большинства людей, которые пытаются бросить эту вредную привычку, этой мотивации нет, она не проработана. Важно поставить цель, подчеркнул специалист.

«Основная целевая мотивация - это освобождение от зависимости. То есть получение новой, дополнительной грани свободы. Свободы от обязанности постоянно в себя что-то вдыхать. Высасывать этот дым. Свобода от обязанности иметь это в кармане, покупать это. "Я не бросаю курить, я избавляюсь от этой обязанности"»,- сказал психолог.

Курильщику важно понимать, почему он курит, завил Хорс. Большинство людей, несмотря на то, что зачастую используют слово «зависимость», не осознают курение как зависимость, а себя как зависимого человека. Когда к курильщику придет понимание, что он, по сути, наркоман, тогда произойдет подключение болевой мотивации: никто не хочет быть наркоманом. Тогда у человека сформируются оба вида мотивации, заключил специалист.

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