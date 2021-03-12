Врач дала главный совет людям по новому типу птичьего гриппа

Терапевт Людмила Лапа призвала не поддаваться панике из-за возможной мутации нового типа вируса птичьего гриппа A (H5N8), который в феврале был выявлен у нескольких россиян, и последующей передачи от человека человеку.

Как пояснила доктор в комментарии «Звезде», наиболее вероятно, что генез нового типа вируса будет схож с уже ранее встречавшимися вирусами, по которым уже выработана тактика лечения.

«Скорее всего, опять вирус определенного генеза. Лечить надо, так же как и COVID лечили, как и все остальное. Лечим противовирусными препаратами, гормонами атаку прекращаем аутоиммунную. Тут комплексное лечение, как всегда. Просто паники не надо никакой сеять, потому что на самом деле и птичий грипп был у нас уже, и лечили его, и тактика лечения одинаковая», - указала врач.

Терапевт добавила, что со своей стороны человек, заразившийся любой ОРВИ, должен прежде всего отправиться к врачу, чтобы установить тип заболевания.

«Самое главное - не запускать. Заболели - сразу к доктору, сразу определиться, что это такое. Если температура, остаться дома, вызвать доктора. Это самое главное», - подчеркнула Лапа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что вирус птичьего гриппа H5N8 может мутировать и начать передаваться от человека человеку. По ее мнению, сейчас есть время подготовиться к такому сценарию, разработать тесты и вакцин.