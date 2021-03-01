Политолог объяснила приговор Саркози кризисом власти во Франции

Реальный срок, который получил бывший глава Франции Николя Саркози по делу о коррупции и торговле влияния, объясняется состоянием, в котором сейчас находится французское общество. Такой позиции придерживается профессор кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО России Евгения Обичкина.

Как пояснила эксперт в комментарии «Звезде», упавшие духом французы, которые сейчас из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, лишены привычных «простых радостей», не смирились бы с более лояльным приговором.

«Общество в большей степени раздражает, это то, что есть люди, которым, оказывается, позволено то, что не позволено простому человеку. Сегодня, идя навстречу общественным настроениям, французская юстиция решила самым серьезным образом заняться делом Саркози», - пояснила эксперт.

Обичкина отметила, что, покинув пост президента Франции в 2007 году, Саркози несколько раз сталкивался со следственными действиями в свой адрес, и каждый раз «дело спускалось на тормозах».

«А в этот раз такое общественное состояние, что нельзя спустить на тормоза, потому что тогда дискредитирует себя вся та система власти, которая во Франции выстроилась. А у власти сегодня огромные проблемы, потому что приближаются неминуемо президентские выборы, очень плачевный итог», - заявила политолог.

Она подчеркнула, что на психологическом состоянии французов очень сказался коронавирус, общество находится в подавленном настроении из-за того, что жизнь перестала радовать. И приговор Саркози, по мнению Обичкиной, может принести какое-то удовлетворение рядовому французу в том смысле, что любой, кто нарушает законы страны, «не укроется от ответственности».

Ранее стало известно, что Николя Саркози по обвинению в коррупции и торговле влиянием приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых условно.