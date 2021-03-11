Журналист прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на Донбасс 15 марта

Украинский журналист Дмитрий Гордон анонсировал некое «тяжелое событие для всего украинского общества» на 15 марта 2021 года. По его мнению, в этот день должна быть озвучена историческая для Украины информация. В некоторых Telegram-каналах, после выступления Дмитрия Гордона, начала появляться информация, что именно на эту дату может быть запланирована очередная попытка силового решения Украиной конфликта в Донбассе. Находящийся в данный момент в ДНР военный корреспондент МИА «News Front» Георгий Медведев прокомментировал данные сообщения в ток-шоу «Открытый эфир».

«Донбасс, как и все вокруг, гадает, что же все-таки произойдет 15-го числа. Известно, что 12 марта должно пройти заседание совета Нацбезопасности Украины, ждем, какое решение по его итогам будет принято. Не исключаем, что это решение будет связано с активизацией боевых действий, потому что идет активное стягивание вооружений и личного состава ВСУ к линии фронта. Подобное решение не исключают и в народной милиции ДНР, поэтому сейчас подразделения находятся в повышенной боевой готовности. То есть, какое бы решение Киев не принял, здесь готовы к любому варианту», - заявил военкор.

Также Георгий Медведев назвал нынешнюю обстановку в Донбассе неспокойной, вновь участились обстрелы жилых домов со стороны ВСУ. Украинские силовики прицельными ударами стараются нанести максимальный ущерб гражданскому сектору.

«В последнее время обстановка значительно ухудшилась, идут ежедневные обстрелы, разрушение гражданского сектора. Накануне в поселке Старомихайловка почти два десятка домов были повреждены, я подчеркну, прицельными ударами. Ну и разрушение гражданской инфраструктуры, это удары по объектам линий электропередач, подстанций, газовому оборудованию, то есть стандартная схема», - рассказал корреспондент МИА «News Front».

Тяжелую ситуацию в Донбассе прокомментировал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он отметил существенное повышение напряженности на линии соприкосновения за последний месяц. Официальный представитель Кремля также сообщил, что оценкой ситуации вблизи российских границ занимаются Министерство обороны и специальные службы.