Эксперт назвал возможные цели анонсированных кибератак США против России

Анонсированные американскими СМИ кибератаки по России не затронут военные и стратегические объекты нашей страны, об этом в студии ток-шоу «Открытый эфир» заявил международный обозреватель ИД «Коммерсант» Сергей Строкань. Он также отметил сам вопиющий факт публикации подобного рода информации о готовящихся ударах.

«Нас уже не удивишь информационной войной, но я впервые вижу публикации, где открытым текстом анонсируются некие киберудары по нам. Но давайте скажем самое главное: ни нашим военным объектам, ни объектам стратегического назначения это никак не угрожает. Потому что их системы не связаны ни с интернетом, ни с промышленным интранетом, корпоративным. Это совершенно закрытые системы, чтобы там нанести удар нужно только иметь шпиона внутри них, который знает коды. Поэтому хорошая новость состоит в том, что по большому счету военным объектам и атомным электростанциям это не угрожает», - объяснил журналист.

По словам политобозревателя «Коммерсанта», данные атаки могут быть направлены на нарушение работы коммерческого сектора экономики России, при этом Сергей Строкань выразил свое опасение, что в будущем это может перерасти в гонку хакеров и обмена киберударами между странами.

«Но, если вложить немалые средства в, скажем так, планируемые атаки на корпоративные сайты крупных компаний, государственных и частных, то можно чего-то и добиться, на каком-то этапе нарушить их работу. Это действительно возможно сделать. Другое дело, что здесь очень опасно, любое действие рождает противодействие. Если мы сейчас начнем мериться ударами и выяснять, чьи хакеры сильнее, то может выйти неконтролируемая ситуация просто», - заявил публицист.

Публикации о готовящихся кибератаках по российским системам на днях появились в New York Times. По информации источников издания, это будут некие «скрытые контрудары», о которых станет известно как президенту РФ, так и российской разведке с военными и внешнему миру.

Комментируя данные сообщения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал международным преступлением анонс возможности применения кибератак против другой страны и в очередной раз напомнил, что Россия не причастна к масштабной хакерской атаке в конце прошлого года в США.