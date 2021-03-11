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«Больше не хочу на улицу»: покусанная собакой в Новосибирске школьница рассказала о нападении

Анна Касаткина
18:23 11.03.2021
По словам бабушки девочки, в районе, где живет семья, очень много бродячих собак.
«Больше не хочу на улицу»: покусанная собакой в Новосибирске школьница рассказала о нападении
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пострадавшая от бродячей собаки школьница из Новосибирска девочка рассказала о произошедшем. По ее словам, после нападения она боится выходить на улицу.

Инцидент произошел во время прогулки девочки с подругой во дворе дома.

«Мы катались с горки. Я упала и на меня собака просто кинулась. Потом подъехала машина, меня взяли, а собаку отогнали... Она меня зубами за комбинезон взяла и трясла. Было больно. Я вообще больше не хочу на улицу ходить теперь после этого», - рассказала школьница «Звезде».

По словам бабушки Николь Любови Рыбаковой, бездомных собак в районе, где живет семья, бегает очень много.

«Они, в принципе, никогда не кидались. Девчонки мои постоянно подкармливают их чем-нибудь, а это собака, по ее разговорам, не наша, не местная, а откуда-то прибежала, может быть она хозяйская, убежала от кого-то. Мы не знаем эту собаку, но она большая, что-то типа овчарки», - отметила собеседница.

Помимо укусов пса, девочка получила эмоциональное потрясение, сказала ее бабушка.

«Она теперь боится на улицу выходить. Она в школу ходила одна, теперь мы ее будем провожать... Сегодня ночью спала со мной, ночью она кричала», - пояснила Рыбакова.

Ранее о происшествии рассказал житель Новосибирска Михаил Хисамутдинов, которому удалось спасти девочку от нападения собаки.

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