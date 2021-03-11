Дым и пепелище: кадры с места пожара в Калиновке, где сгорело более 20 машин
Огонь уничтожил здание автосервиса и 22 автомобиля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует видео с места пожара в деревне Калиновка в Подмосковье, где огнем уничтожено здание автосервиса и 22 автомобиля.
На кадрах запечатлены практически полностью выгоревший автосервис, располагавшийся в одноэтажном здании, и несколько десятков машин.
В МЧС сообщили о пожаре в деревне Калиновка в 03:50 мск. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь 150 кв. м. Возникла угроза распространения огня на находившееся рядом административное здание и трансформаторную будку.
По данным спасателей, к 12.23 возгорание было локализовано на площади 1670 кв. м. Данных и погибших и пострадавших не поступало. В тушении пожара были задействованы 49 человек и 14 единиц техники.