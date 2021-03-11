Жена Долинского прокомментировала информацию о ДТП с актером

Супруга актера Владимира Долинского Наталья Волкова заявила «Звезде», что находилась одна в автомобиле, попавшем в аварию в Москве. Самого артиста сейчас нет в столице, уточнила она.

«Владимира Абрамовича нет в Москве, я за рулем, сзади меня слегка ударили», - сказала Волкова.

Собеседница добавила, что с ней все в порядке.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о том, что Долинский якобы попал в аварию. По данным издания, в ДТП участвовало четыре автомобиля, другие подробности не приводятся.