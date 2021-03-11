Эксклюзив Дочь Долинского опровергла сообщения о том, что актер попал в ДТП Анна Назайкина По словам Полины Долинской, артист не мог быть участником аварии в центре Москвы, так как был в аэропорту. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Дочь заслуженного артиста России Владимира Долинского опровергла «Звезде» сообщения о том, что актер попал в ДТП. «Нет, это неправда. Я с ним говорила несколько часов тому назад. Он был в аэропорту. Он улетает на съемки. Это глупость какая-то. Я с ним говорила сегодня, когда он был в аэропорту и уже прошел контроль. Он говорил мне, что все хорошо и скоро вылет»,- заявила Полина Долинская. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в столице произошло ДТП с участием актера. Как выяснилось позже, в аварию в Москве попала его супруга Наталья Волкова, она находилась в автомобиле одна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика