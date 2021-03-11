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Дочь Долинского опровергла сообщения о том, что актер попал в ДТП

Анна Назайкина
17:21 11.03.2021
По словам Полины Долинской, артист не мог быть участником аварии в центре Москвы, так как был в аэропорту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Дочь заслуженного артиста России Владимира Долинского опровергла «Звезде» сообщения о том, что актер попал в ДТП.

«Нет, это неправда. Я с ним говорила несколько часов тому назад. Он был в аэропорту. Он улетает на съемки. Это глупость какая-то. Я с ним говорила сегодня, когда он был в аэропорту и уже прошел контроль. Он говорил мне, что все хорошо и скоро вылет»,- заявила Полина Долинская.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в столице произошло ДТП с участием актера. Как выяснилось позже, в аварию в Москве попала его супруга Наталья Волкова, она находилась в автомобиле одна.

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