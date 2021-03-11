Сопротивления не оказал: кадры задержания захватившего заложницу в Северодвинске

Телеканал «Звезда» публикует кадры задержания преступника, который взял в заложницы сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске.

На видео запечатлено, как мужчину выводят из здания бойцы СОБР, он не оказывает сопротивления. После его сажают в полицейский автомобиль. На кадры попала также девушка, которую удерживал преступник, с ней все в порядке.

Инцидент в Северодвинске произошел около 11 часов дня в четверг, 11 марта. Вооруженный незнакомец ворвался в офис микрозаймов и начал угрожать сотруднице. Девушка успела нажать на тревожную кнопку.

По данным СМИ, позже мужчина сам отпустил заложницу. Его мотивом, как уточняется, стало желание заставить работников офиса аннулировать его долги.