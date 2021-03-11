Педагог рассказала, как вырастить из ребенка гения

Родители должны ставить перед собой цель вырастить из ребенка не гения, а счастливого, здорового, благополучного человека. Так полагает логопед-дефектолог Татьяна Соловьева. Как заявила педагог в комментарии «Звезде», дети, став взрослыми, сами достигнут тех профессиональных высот, которые сочтут важными для себя. Родители со своей стороны, должны обратить внимание на ту деятельность, от которой их ребенок получает удовольствие.

«Если ребенок одаренный в той или иной области, он получает настоящее удовольствие от занятия определенной деятельностью. Это может быть исследовательская деятельность, музыка, искусство, но он стремится этим заниматься несмотря на трудности, и родитель это видит. И в таком случае достигает тех высот, которые он, врастая, сочтет для себя важными и которые он перед собой поставит. Поэтому если вы хотите вырастить своего ребенка благополучным, то, наверное, не стоит ставить задачу вырастить его гением», - подчеркнула дефектолог.

Она добавила, что важно разглядеть интересы ребенка, поддержать его начинания, создать условия для развития ребенка и ни в коей мере не препятствовать посещению выбранным им самим кружкам или секциям.

«Поставить задачу быть рядом с ним, делать вместе с ним, что необходимо, создать условия для того, чтобы ребенок посещал секции, кружки, школы, которые ему интересны, не препятствовать как минимум, не мешать пробам, не всегда выбранное единственное занятие может оказаться верным. Бывает по-разному, важно распознать, что это просто временная трудность, когда ребенка надо поддержать и настоять, чтобы он продолжит заниматься, а когда ему нужно попробовать разное», - пояснила педагог.

Она также призвала родителей давать своим чадам право на самопроявление и самореализацию и предостерегла от сравнения ребенка с другими детьми.