Эксперт рассказал, чего ждать от обрушившейся на Землю магнитной бури

Магнитная буря, которая наблюдается на Земле в понедельник, 1 марта, после слабой вспышки класса С на Солнце, является небольшой. Об этом рассказал в комментарии «Звезде» член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Есть небольшая магнитная буря, второго уровня из пяти, где пять - самый сложный. Связанная с приходом так называемой быстрой струи солнечного ветра», - указал эксперт.

Магнитная буря стала неожиданностью для ученых, поскольку, согласно их прогнозам, вероятность развития явления 1 марта оценивала всего в 10%. По мнению Петруковича, из-за магнитной бури «будут повышенные полярные сияния в северных районах», однако большинство людей ее не почувствуют.

Классификация магнитных бурь состоит из пяти уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем. Наблюдаемое 1 марта явление отнесли к G2.