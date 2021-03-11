Опубликовано первое видео с места предстоящего производства «Спутника V» в Италии

На завод в Италии, где будут производить разработанную НИЦ имени Гамалеи при участии министерства обороны РФ вакцину «Спутник V», впервые пустили российских журналистов. Им покажут, как ученые готовятся к изготовлению препарата и в каких условиях будут его создавать.

«Передо мной находится фармацевтический завод, где будут выпускать наш «Спутник V» - впервые в Европе. Идем на завод и будем смотреть, как будет налажено производство вакцины», - рассказала корреспондент «Звезды» Диана Сирази, которая находится в Италии.

Завод находится в регионе Ломбардия, расположенном на севере страны.

Соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии было заключено 8 марта. Подписи под документом поставили представитель Российского фонда прямых инвестиций и представитель компании Adienne Pharma&Biotech.