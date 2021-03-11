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Диетолог предупредила об опасности хлеба

Светлана Иванова
11:09 11.03.2021
Свежий хлеб «только из печи» плохо усваивается организмом, а запеченная «горелая» корка черного хлеба содержит канцерогены, отметила доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sabine Schulte, Pixabay
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Употребление свежего, только что испеченного хлеба не полезно для организма человека. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в комментарии «Звезде». По словам доктора, по этой причине не стоит покупать теплый хлеб.

«Это, конечно, вкусно, но это достаточно тяжелая пища для нашего организма, то есть хлеб из печи, который есть в наших магазинах, это не полезно, это тяжело для нашей пищеварительной системы», - пояснила диетолог.

Белоусова посоветовала, выбирая хлеб в магазине, отдать предпочтение вчерашнему «чуть-чуть подсохшему, чуть-чуть несвежему» продукту.

Диетолог добавила, что особенно полезны обогащенные отрубями, зернами или орехами виды хлеба, хотя калорийность такого продукта несколько выше, однако пищевая ценность в разы выше.

«Он (хлеб с отрубями. - Прим. ред.) выше по калорийности, чем обычный белый хлеб, как правило. Но он полезнее, потому что отруби - это клетчатка, и клетчатка помогает бифидобактериям в кишечнике существовать лучше. Если мы берем хлеб с зернами, с орехами. Он тоже будет калорийнее обычного, но белого хлеба, но это тоже полезнее», - указала диетолог.

Людям, желающим снизить вес, стоит употреблять белый хлеб, а не черный, отметила Белоусова. По ее словам, калорийность черного хлеба несколько ниже белого, однако содержание соли выше.

«Если мы говорим о снижении веса, иногда стоит сделать шаг в сторону обычного белого хлеба, чем в пользу черного, дабы не было избытка соли, дабы не было задержки воды в организме», - рассказала врач.

Диетолог также напомнила, что «горелая» корочка на черном хлебе содержит канцерогены и ее всегда необходимо срезать и выбрасывать. Более того, по мнению Белоусовой, такой вид хлеба вообще не стоит употреблять в пищу людям, склонным к онкологии. Чтобы хлеб принес пользу организму, нельзя есть влажный по текстуре продукт, отметила доктор. Она подчеркнула, что в этом случае речь идет о «недопеке».

В целом, по мнению врача, самым полезным является домашний хлеб, который выпекается из качественных продуктов с добавлением семян и орехов.

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