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Врач рассказал о простом способе определения инсульта

Анна Назайкина
11:04 11.03.2021
Данная схема рассчитана на людей без медицинского образования, отметил специалист.
Врач рассказал о простом способе определения инсульта
© Фото: jesse orrico, Unsplash.com
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Прямой зависимости между возникновением инсульта и весенним сезоном нет, однако атмосферные колебания, нестабильность давления могут являться провоцирующими факторами. Таким мнением со «Звездой» поделился врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков. Он также рассказал о системе быстрого и простого определения инсульта.   

«Последние клинические рекомендации, которые вышли в 2019 году, последние руководства при нарушении мозгового кровообращения все-таки опираются на эту схему, которая называется FAST. Эта схема рассчитана на людей без медицинского образования именно для того, чтобы они могли довольно быстро предположить, что у больного острое нарушение мозгового кровообращения», - сказал врач.

Схема определения инсульта называется FAST (Face Arm Speech Test, что в переводе значит «Лицо-Рука-Речь-Тест»). Специалист раскрыл суть данной системы.  

«Там легкие признаки. F - надо посмотреть на пациента, симметрично ли лицо. Arm - попросить поднять обе руки. Если одна рука отстает или не поднимается совсем, то это свидетельство инсульта. Третья буква S - речь, попросить назвать свое имя», - объяснил он.

По словам Широкова, этот короткий тест является очень простым. Его преимущество заключается  в том, что он определяет важнейшие признаки инсульта: ориентируется ли человек в пространстве, есть ли у него двигательные нарушения, сохраняется ли способность говорить.

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