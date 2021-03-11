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Адвокат объяснил, как уголовное дело против Михаила Хачатуряна отразится на его дочерях

Иван Линдеманн
10:32 11.03.2021
Ранее СМИ сообщили, что СК России завел в отношении мужчины уголовное дело. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении его дочерей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Если вина Михаила Хачатуряна в насильственных действиях в отношении его дочерей будет доказана, то сестер могут признать невиновными в убийстве отца. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Прашин.

«Если все-таки оно (уголовное дело. - Прим. ред.) будет возбуждено и расследовано, когда будет доказано, что Хачатурян совершал в отношении девочек преступления, когда его виновность будет установлена приговором суда, то это будет еще одним доказательством того, что в отношении девочек совершались преступления. Будет доказана их невиновность, поскольку они находились в состоянии обороны», - отметил юрист.

Ранее РИА Новости со ссылкой на неназванного адвоката сообщили, что Следственный комитет России завел в отношении Михаила Хачатуряна уголовное дело. Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении своих дочерей.

Тело Хачатуряна было найдено в подъезде одного из жилых домов в Москве летом 2018 года. По факту случившегося были задержаны три его дочери. Они сразу же признали свою вину, заявив, что на протяжении многих лет отец причинял им моральные и физические страдания. Позднее девушек признали жертвами Хачатуряна.

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