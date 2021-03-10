В Российской академии киноискусств объяснили попадание Ефремова в шорт-лист «Ники»

Номинанты на премию «Ника» за 2019 год, среди которых оказался осужденный актер Михаил Ефремов, были объявлены год назад, в марте 2020-го. Об этом «Звезде» заявила главный редактор Российской академии кинематографических искусств Ирина Ильичева.

«Номинанты за 2019 год были объявлены год назад, и тогда это почему-то никого не взволновало. Опубликован шорт-лист премии "Ника" за 2020 год, просто мы в прошлом году не вручали еще премию и будем вручать за два года», - сказала она.

Ефремов претендует на премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в киноленте «Француз». Кроме него, номинированы также Александр Балуев («Француз») и Евгений Цыганов («Одесса»). Церемония вручения премии пройдет 25 апреля.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В состоянии алкогольного опьянения актер за рулем внедорожника столкнулся с другим автомобилем. Второй водитель - курьер Сергей Захаров - впоследствии скончался в реанимации. В сентябре суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.