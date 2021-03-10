«Изменяют свойства организма»: врач рассказала о пользе и вреде подсластителей

Эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова рассказала «Звезде» о вредных и полезных свойствах подсластителей. По словам врача, в целом любое химическое вещество, которое поступает в организм в больших дозах, может изменять свойства организма.

«Я скажу так, что безвредными являются стевия и сукралоза. Эти два подсластителя не заявлены ни в одном из компрометирующих исследований. Все остальное так или иначе обсуждается с точки зрения вреда. Говорят о длительном накопительном эффекте на уровне клеток. Отрицательное действие зависит от химической формулы. Например, ксилит и сорбит являются атомными спиртами, которые не свойственны человеческому организму», - отметила Гончарова.

По ее словам, при длительном употреблении подсластители вызывают отек клеток.

«К сожалению, никто из нас не знает, почему возникают онкологические заболевания. Есть вирусная теория, генетическая, есть теория радиационных мутаций. Каждая из них имеет право на жизнь. В любом случае любое химическое вещество, которое поступает в организм длительное время и в больших дозах, может изменять свойства организма», - отметила врач.

Также, по ее словам, фруктоза отличается от глюкозы по химсоставу только расположением одного радикала. При включении в обмен веществ фруктоза дает такое же количество повышения сахара, как и обычный сахар и глюкоза.