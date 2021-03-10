Диетолог объяснил, кому противопоказан чай

Употребление чая может в некоторых случаях повышать артериальное давление. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, такая реакция может наблюдаться у людей, чувствительных к кофеину.

«Нужно учитывать такой фактор, как чувствительность людей к кофеину, она все-таки у разных людей по-разному. У людей, чувствительных к кофеину, чай повышает артериальное давление», - указал диетолог.

По его словам, чай, как правило, повышает давление более мягко и не так интенсивно, как делает это кофе.

«Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержание напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина. Если человек чувствителен к кофеину, то у него давление будет повышаться от чая. Ему крепкий чай пить не надо», - пояснил врач.

Он связал способность кофеина повышать давление с сужением стенок сосудов и повышением их тонуса при употреблении вещества. При этом, по словам врача, давление может повышаться не везде, «а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек».