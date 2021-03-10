Диетолог поделилась секретами приготовления низкокалорийных блинов

Калорийность блинов, которые, по классической рецептуре, представляют собой углеводно-жировую бомбу, можно уменьшить при помощи нескольких способов. Об этом «Звезде» рассказала диетолог, врач-эндокринолог Екатерина Александрова.

По словам доктора, самым калорийным продуктом в блинах является масло, поэтому, минимизируя его количество, мы уменьшаем и калорийность блинов.

«Можно добавить столовую ложку масла в тесто и дальше уже жарить или на сухой, или на почти сухой сковороде. Можно еще использовать пульверизатор для масла для того, чтобы одним нажатием чуть-чуть смачивать маслом сковороду перед жаркой блина, и тогда мы резко снизим количество потребляемых калорий», - пояснила Александрова.

Она добавила, что не делает блюдо здоровым и наличие большого количества муки высшего сорта, которая имеет высокий гликемический индекс и по своему профилю воздействия на организм близка к сахарам.

«Хорошо бы, как минимум, использовать муку не высшего сорта, а первого сорта, обдирную, обойную, цельнозерновую, это резко снизит гликемический индекс, улучшит гликемический профиль, блин станет менее вредным с точки зрения отложения жира», - указала врач.

Для этих же целей, по словам Александровой, можно сделать тесто на основе пшеничной муки и нутовой. По словам диетолога, нутовая мука хорошо сочетается с пшеничной, потому что практически не имеет оттенков вкуса и не окажет влияния на вкус конечного продута.

Кроме того, как подчеркнула врач, чтобы снизить калорийность блинов, стоит сократить количество добавляемого сахара.

«Добавить только чайную ложку сахара непосредственно к дрожжам для того, чтобы приготовить опару, а далее весь сахар, который используется в рецептуре, мы можем заменить на сахарозаменитель», - рассказала диетолог.

Она также отметила, что повысить полезность блинов, снизить их углеводную нагрузку можно при помощи добавления в тесто протеинов. По словам диетолога, для этих целей лучше всего использовать изолят молочного белка, который в виде порошка продается в магазинах спортивного питания.

На калорийность блинов влияют и добавки. В частности, самыми вредными с точки зрения калорийности являются сметана, мед и варенье. Врач посоветовала готовить добавки к блюду на основе низкокалорийных йогуртов с добавлением сахарозаменителя.