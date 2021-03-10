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Диетолог развенчал миф о «мужских» и «женских» продуктах

Светлана Иванова
11:35 10.03.2021
Фитоэстрагены в продуктах не несут никакой опасности для мужского организма, считает врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Werner Heiber, Pixabay
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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал мифом идею о том, что мужчинам и женщинам нужно преимущественно питаться разными продуктами. Как пояснил врач в комментарии «Звезде», поскольку и мужчины, и женщины являются представителями одного вида с базово одинаковым метаболизмом, то и влияние пищи на здоровье примерно одинаково.

Диетолог обратил внимание, что даже фитоэстрагены в продуктах не несут никакой опасности для мужского организма.

«Идея, что есть специальные продукты для женщин, которые мужчинам никак-никак. Самый близкий пример - это фитоэстрагены в продуктах. Список продуктов, которые содержат биоактивные молекулы, которые организм воспринимает как эстрагены. Казалось бы, женщинам эти продукты хорошо... А мужчинам как бы плохо, и к таким продуктам относят пиво, сою, капусту.  Когда начинаешь все это анализировать, возникает несколько моментов. Во-первых, у мужчин и так вырабатываются эстрагены в организме, пока мы не знаем зачем, но предполагается, чтобы мужчины были немного помягче, менее агрессивны», - отметил Гинзбург.

Диетолог подчеркнул, что он не встречал ни одного исследования, доказывающего, что употребление продуктов типа сои и капусты у мужчин вело бы к атрофии мужских качеств. Врач добавил, что аналогичная ситуация складывается и по отношению к женщинам относительно продуктов, богатых цинком.

«Есть продукты, богатые цинком, - устрицы там, тыквенные семечки. Среди прочих эффектов цинк усиливает образование мужских половых клеток и вроде как бы всего остального мужского тоже. Но здесь опять получается, что у женщин, как и у мужчин, цинк выполняет ряд важных задач, и женщинам точно так же нужны и цинк, и продукты, богатые цинком», - рассказал эксперт.

Он отметил, что единственным отличием в питании между мужчинами и женщинами является  употребление белка. Представители сильного пола чаще получают протеин из продуктов животного происхождения, а женщины - растительного. Вместе с тем, по мнению диетолога, всем людям независимо от пола во вторую половину жизни стоит реже включать в свой рацион пищу, богатую животным белком, и чаще - растительным, чтобы защититься от преждевременного старения.

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