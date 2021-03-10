«Человек-огонь»: Денис Мацуев поделился воспоминаниями о Лядовой

Смерть пианистки Людмилы Лядовой является огромной потерей для нашей культуры, для всего композиторского цеха. Таким мнением со «Звездой» поделился народный артист РФ Денис Мацуев.

«Людмила Лядова - это сотворение настоящего оптимизма. На сцене и в жизни она до последнего была настолько яркой, настолько жизнерадостной и не теряла никогда бодрости духа. С потрясающим чувством юмора. Она потрясающий мелодист в прямом значении этого слова. Ее песни на слуху, ее песни всегда заражали чем-то светлым, чем-то с улыбкой. Она всегда была очень веселым человеком, она никогда не унывала. Никогда не забудут ее выступления за роялем. Это всегда был человек-огонь. Ее песни останутся в наших сердцах. Светлая память этому незаурядному человеку», - сказал пианист.

Сегодня стало известно, что в Москве в возрасте 95 лет скончалась народная артистка РФСФР, знаменитая пианистка и композитор Людмила Лядова. Ранее сообщалось, что ее госпитализировали с коронавирусом в московскую больницу №52. Она находилась под присмотром врачей терапевтического отделения. Однако состояние артистки ухудшилось, и ее перевели в реанимацию.

На эстраде Людмила Лядова выступала с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие. Самые ее популярные песни - «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан», «Ай-люли».