Эксклюзив «Человек, который светло мыслил»: подруга Лядовой рассказала о жизни пианистки Иван Линдеманн Народная артистка РФСФР скончалась в Москве в среду, 10 марта. Ей было 95 лет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kino-teatr.ru Читайте нас на: Подруга Людмилы Лядовой назвала невосполнимым горем ее смерть. Элеонора Филина рассказала телеканалу «Звезда», что пианистка работала до последнего. «Для нас, тех, кто ее знал, конечно, это просто невосполнимое горе, хотя все мы понимаем, что возраст почтенный. Но когда такие люди уходят - как-то с ними было светлее, - это ужасно. Она как сорокалетняя. Она не дряхлая была бабушка. Она была человеком, который светло мыслил. Она постоянно работала, сочиняла песни», - заявила Филина. Народная артистка РФСФР Людмила Лядова скончалась в Москве в среду, 10 марта. Ей было 95 лет. Ранее сообщалось, что пианистку госпитализировали с коронавирусом. Она находилась под присмотром врачей терапевтического отделения. Позднее Лядовой стало хуже, и ее перевели в реанимацию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика