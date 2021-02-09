Невролог предупредила о последствиях просмотра телевизора для пенсионеров

Невролог Юлия Покровская рассказала «Звезде» о влиянии телевидения на ухудшения памяти у пенсионеров. Также врач рассказала, какие передачи не стоит смотреть пожилым людям, а каким можно уделить больше экранного времени.

По словам специалиста, при просмотре телевизора, как правило, нет активной обработки информации, если это не обучающая программа. Это пассивное восприятие информации, а также перегруз информации, так как обычно она не дозируется.

«Плюс большой поток негативной информации, что является информационным стрессом, что само по себе ухудшает память. Поскольку у нас к телевизору не подходят как к инструменту, не считают нужным его дозировать, правильно выбирать каналы и просто порой смотрят, что придется, действительно, влияние отрицательное»,- сказала невролог.

Кроме того, за счет мелькания кадров идет перевозбуждение нервной системы, и на пожилых и на детях это сказывается особенно сильно, поскольку это более уязвимая категория.

«Нужно заботиться о том, чтобы фильтровать контент, контролировать экранное время - тогда вероятность отрицательного влияния будет минимальной. 1,5-2 часа не при каких условиях критического влияния не окажут. Но с другой стороны, если это, например, какая-то агрессивная информация, негативные новости, пугающие фильмы, то лучше и ни одной минуты не смотреть», - считает Покровская.

По мнению врача, если пожилой человек будет смотреть какую-то интеллектуальную обучающую программу, в которую он будет включаться, получать полезную информацию, при этом не перегружая нервную систему и зрение, в таком случае экранное время может быть увеличено.