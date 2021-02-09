Кардиолог предупредил об опасности сосудосуживающих капель для носа

Сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев, в разговоре со «Звездой» рассказал о вреде использования сосудосуживающих капель для носа. По словам специалиста, они могут быть опасны для здоровья сердца. Также врач порекомендовал замену таким каплям, от которых, считает он, лучше вообще отказаться.

«Сосудосуживающие средства, которые интраназальные, то есть то, что закапывают в носовые ходы... это, безусловно, не то чтобы опасно, это небезвредно, скажем так. Дело в том, что эти средства, они способны спровоцировать сужение сосудов не только носовых ходов, но и, распространяясь в эти носовые ходы, обильно их кровоснабжать. И поэтому они быстро распространяются по всему организму, и это далеко небезвредно», - объяснил врач.

Такие капли могут действовать раздражающе на сердце. Хорошев рассказал, что в правом предсердии располагается синусовый узел, который является провокатором всех движений сердца.

«И вот эти интраназальные капли, проникая внутрь нашего организма через носовые ходы, способны перевозбудить этот синусовый узел. И тогда может возникнуть проблема с ритмом сердца. То есть обычный ритм сердца сбивается и могут возникнуть такие эпизоды, как мерцательная аритмия - учащение пульса, учащение сокращений сердечной мышцы, а это плохо. Это плохо, потому что это угрожает очень многими такими нежелательными вещами, как артериальная гипертензия», - рассказал врач.

По словам кардиолога, это может быть особенно опасно для людей, которые уже имеют проблемы со здоровьем сердца - не раз переносили гипертонические кризы, предынфарктное состояние, сердечные приступы. В таком случае, предупредил Хорошев, может даже возникать угроза инфаркта миокарда.

Специалист не рекомендует пользоваться сосудосуживающими каплями для носа, особенно длительное время - максимум один-два дня. Хорошев посоветовал промывать нос либо соленой водой, либо хозяйственным мылом.

«Уникальное, замечательное средство, которое я настоятельно рекомендую. То есть обычное хозяйственное мыло я намыливаю в своих ладонях в прохладной воде, потому что нос не любит ни холодного, ни горячего. Намыливаю обильно свои ладошки, набираю в них вот этой комнатной температуры воды и втягиваю через нос. Люди очень быстро привыкают втягивать эту мыльную жидкость через нос и выплевывать», - поделился специалист.

По мнению Хорошева, использование хозяйственного мыла для промывания носа является эффективным средством при синуситах. Мыльная вода не позволяет скапливаться слизи в носовых ходах и вытягивает из пазух скопившуюся там жидкость.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в будущем частое применение подобных капель может привести к развитию инфаркта у тех людей, у которых есть проблемы с сердцем или гипертония.