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Перешедший на сторону ДНР военнослужащий рассказал об издевательствах в ВСУ

Анна Касаткина
05:25 08.02.2021
По словам рядового, он терпел физическое насилие от командования.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) провели спецоперацию по перемещению на свою территорию военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рядовой Анатолий Тараненко сам выразил желание перейти на территорию республики, рассказал официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин.

«Данный военнослужащий обратился с просьбой принять его на нашу территорию. Были задействованы определенные структуры, чтобы осуществить эту операцию. Он сейчас находится у нас. Состояние здоровья физическое у него нормальное, проблемы у него только психические, потому что одна из причин, по которой он решил уйти из украинской армии – это издевательство над ним как физическое, так и моральное, и плюс удержание денег под любым предлогом», – сообщил он «Звезде».

Корреспондент телеканала также пообщался с самим перебежчиком, который поведал о дедовщине в рядах ВСУ, а также плохом оснащении войск.

«Дедовщина была очень распространена, избивали без причины… Избивали меня как собаку кулаками, ногами, а другие товарищи просто стояли и смотрели… Кричали мне: тебя застрелим сейчас», – рассказал он.

По словам Тараненко, оснащение в ВСУ даже по форме было плохим: выдавали не все, а бронежилеты были «грязными и порванными». Кроме того, он сообщил, что кормили военнослужащих консервами с истекшим сроком годности. Оставаться на службе, по признанию Тараненко, его заставляла нужда из-за безработицы в стране.

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