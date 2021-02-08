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Автоэксперт рассказал, как завести и помыть машину в сильный мороз

Иван Линдеманн
18:27 08.02.2021
По словам Дмитрия Попова, в первую очередь нужно дать аккумулятору время поработать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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Для того чтобы завести машину в сильный мороз, необходимо дать аккумулятору время поработать. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«При морозах 12-18 градусов история со включением фар и небольшой нагрузкой на аккумулятор действует. Дело в том, что науки физика и химия научили нас тому, если мы меньшим током будем нагружать аккумулятор, то начнется движение молекул внутри электролита. Посидели в машине, одну-две минуты подержали включенными фары, аккумулятор пришел в чувство, попробовали завести», - уточнил он.

Есть и второй способ - использовать краткосрочное пусковое устройство, то есть резервный аккумулятор. Он подогреет свой прибор для накопления энергии перед запуском.

«Задача - всеми правдами и неправдами загнать теплый воздух под машину, заставить электролит стать жидким и прогреть масло», - сказал Попов.

Также эксперт объяснил, как правильно мыть машину в мороз, чтобы не замерзли двери и не потрескались стекла.

«С тем, что замерзают двери, я борюсь так - загоняю машину на мойку и включаю печку на самый жар, чтобы теплый воздух «выдавливал» воду и не давал ей замерзнуть по контуру двери», - поделился Попов.

Кроме того, по словам автоэксперта, на рынке есть огромное количество силиконовых смазок, которые предназначены как раз для этих целей.

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