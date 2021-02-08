«Я стала мишенью»: журналистка Березовская заявила, что покинула территорию Украины

Украинская журналистка Алена Березовская заявила «Звезде», что из-за заданного главе политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку вопроса она в данный момент является мишенью.

«Вы знаете, на Украине только посол США может чувствовать себя в безопасности. Любой гражданин Украины постоянно чувствует угрозу своей жизни. Я не исключение. Конечно, я стала мишенью сейчас, и меня уже ищут», - сказала представитель прессы.

Березовская рассказала, что она оперативно покинула территорию Украины ночью. Журналистка выразила благодарность России, которая вновь приняла ее. Девушка добавила, что ей неизвестно, как будут дальше развиваться события: будет ли возбуждено уголовное дело или все-таки это останется на уровне проверки, каких-то заявлений. По словам Березовской, для нее принципиально важно вернуться в Киев.

«Поэтому, когда стал президентом Зеленский, я вернулась на Украину, потому что, как и все граждане, поверила в то, что ну как-то изменится это ситуация. Но, к сожалению... Владимир Александрович говорил, что будет приговором для Порошенко - стал приговором для журналистов. Да и в принципе с учетом того, что они делают сейчас, тот геноцид, который они устроили и с вакциной, и с тарифами... он стал приговором для всего украинского народа», - заявила она.

Ранее появилась информация о том, что Служба безопасности Украины может возбудить уголовное дело против Березовской из-за вопроса, который она задала Виктору Медведчуку во время интервью для телеканала RT. Она спросила политика, не считает ли он, что «для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче».