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Диетолог рассказала, какое молоко хранится дольше всего

Анна Назайкина
15:30 08.02.2021
Сроки хранения сильно отличаются у фермерского, пастеризованного, ультрапастеризованного и стерилизованного молока.
Диетолог рассказала, какое молоко хранится дольше всего
© Фото: Pezibear, Pixabay.com
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Диетолог Анна Белоусова в разговоре со «Звездой» рассказала, как долго должны храниться различные виды молока. Также врач объяснила, какому молочному продукту следует отдавать предпочтение, совершая покупки в магазине.

«Если мы покупаем молоко фермерское, то есть оно из-под коровы, грубо говоря, то оно хранится день-полтора в холодильнике. Если мы покупаем молоко пастеризованное, что в общем-то лучший вариант, это мягкие пакеты, маленькая цена, низкая полка в магазине, то оно хранится три-четыре дня, если пакет не вскрыт. Если пакет вскрыт, молоко должно скиснуть за два дня, если это нормальное молоко»,- объяснила специалист.

Эксперт рассказала, что при покупке ультрапастеризованного молока важно учитывать, что в не вскрытом пакете оно может храниться до месяца, однако при вскрытой упаковке срок хранения продукта должен составлять не более трех дней. Кроме того, по словам Белоусовой, стерилизованное молоко может храниться до шести месяцев в не вскрытой коробке вне холодильника «совершенно спокойно».

«В стерилизованном молоке с кальцием и белком ничего не случается, а вот те же самые жирорастворимые витамины, естественно, в процессе стерилизации уходят, поэтому такое молоко можно покупать. При том богатстве выбора, которое есть у нас сейчас, лучше все-таки обращать внимание на нижние полки - на молоко короткоживущее, фермерское», - сказала она.

Ранее Анна Белоусова заявила «Звезде», что польза растительного молока взамен обычного сомнительна, иногда оно даже может нанести организму вред.

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