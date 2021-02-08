«Я был дурак»: Пригожин пожалел, что не привился от COVID-19

Продюсер Иосиф Пригожин, который чудом выжил после перенесенной в Дубае коронавирусной инфекции, рассказал, как проходило его лечение. В беседе со «Звездой» он отметил, что находился на грани жизни и смерти и многое переосмыслил за то время, что лежал в реанимации.

«Я этот пост в социальных сетях разместил с той целью, чтобы все мои друзья привились и выжили. Я очень много номеров удалил из записной книжки. Люди, с которыми я разговаривал, когда был в больнице. Когда я выписывался, многих уже не было в живых. Это не смешно и очень печально Я не зарабатываю на вакцине, я ей горжусь. Ее признали во всем мире. Я жалею, что не сделал ее в свое время, меня уговаривали, а я был дурак. Великое счастье, что я выжил и могу разговаривать. Мне просто повезло», - считает Пригожин.

Коронавирусную инфекцию диагностировали и у его супруги, певицы Валерии. В отличие от Пригожина она перенесла болезнь в более легкой форме, но тоже находилась в больнице под присмотром врачей.

«Мы шифровались, прятались, соблюдали все меры безопасности. Казалось, что в Дубае, на солнце и в морской воде этот вирус не прилипнет. Но у него все другое. Я признателен своим друзьям. Сколько меня человек хороших любят и даже те, кому я был крайне несимпатичен, проявили себя с лучшей стороны. Мне до слез», - признался продюсер.

Врачи настаивали на том, чтобы он оставался под присмотром медиков дубайской клиники, однако друзья прислали за продюсером самолет, который доставил его в Москву. Сейчас, по словам Пригожина, ему предстоит длительный курс реабилитации.

«Сейчас надо восстанавливаться, легкие тренировать, ходить, ходить, ходить. Одно скажу - я призываю всех не бояться и прививаться. Нельзя пренебрегать этим. Я здоровый человек, у меня нет патологий. Оно попало мне в легкие и все. Я не курю и не пью. Я хотел дышать, это ужасно, зависеть от баллона с кислородом», - сказал Иосиф Пригожин.

Он еще раз поблагодарил местных врачей за оперативно оказанную помощь и отметил ведущую роль российских медиков, которые дистанционно контролировали процесс его лечения.