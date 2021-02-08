Дерматолог рассказала, как защитить кожу в период морозов

Дерматолог Екатерина Мокина в разговоре со «Звездой» рассказала, каким образом следует ухаживать за кожей в морозную погоду, чтобы уберечь ее от вредного воздействия низкой температуры. Также врач рассказала, как можно защитить кожные покровы людям с дерматологическими заболеваниями.

«Если говорить об ощущениях кожи в морозы, то, конечно, это не самые приятные ощущения. Люди со здоровой кожей испытывают, конечно, меньше неприятных ощущений, потому что сама по себе кожа несет защитную функцию. И когда не нарушен гидролипидный слой, то даже сильный мороз в принципе не может ее повредить», - сказала специалист.

Однако, отметила Мокина, при очень низкой температуре можно заметить, что даже у здоровых людей появляются на коже некоторые изменения в виде сухости и покраснения.

«То есть это как и сосудистая реакция, так и реакция кожи на низкую температуру. Если вы собираетесь утром на работу, на учебу, то всегда советую прямо перед выходом не умываться, а умыться и принять душ за какое-то время, естественно. Лучше минут за 40 - за час. Минут за 20 до выхода на улицу нанести смягчающий питательный крем, чтобы он успел хотя бы впитаться в верхние слои кожи и оказать вот эту свою защитную функцию», - объяснила специалист.

Кроме того, врач выделила группу людей с кожными заболеваниями. По словам Мокиной, необходимо смотреть, в каком состоянии находятся эти заболевания. Если это период ремиссии или какое-то легкое обострение, то никаких дополнительных уходовых мероприятий не требуется, считает дерматолог.

«Если вы понимаете, что на руках сейчас обострение, вот как раз экземы, атопического дерматита, то лучше, конечно, не испытывать свою кожу на прочность, обязательно носить перчатки. Режим мытья... мы всегда говорим, что чем меньше в воде, тем больше вероятности, что ваша кожа не будет повреждена», - добавила она.

Также врач отметила, что использовать лечебные средства необходимо обязательно с утра и через некоторое время после них нанести защитный и питательный крем. По словам Мокиной, важно учитывать, что в морозы все средства действуют несколько иначе.