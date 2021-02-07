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Диетолог назвала продукты, способные регулировать артериальное давление

Алена Миронова
08:50 07.02.2021
Елена Соломатина отметила, что корректировка питания помогает лекарственным средствам отработать более эффективно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jochen Sand, moodboard, Globallookpress
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Диетолог Елена Соломатина рассказала «Звезде» о том, как определенные продукты питания влияют на артериальное давление.

Эксперт отметила, что продукты, содержащие много соли, в том числе и скрытую соль, могут приводить к повышению давления, если наблюдается переизбыток в их употреблении. К этому же относятся и продукты, подвергнувшиеся обработке - той же варке, жарке, фритюру.

Существует отдельная категория продуктов - психостимуляторы.

«Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую, в долгосрочной перспективе, кофе не влияет на повышение давления, но в данный конкретный момент, если у человека есть предрасположенность, и он выпьет кофе или чай крепкий, либо какой-то напиток, энергетик - все это может тут же спровоцировать повышение артериального давления», - объяснила врач.

Существуют также и продукты, в долгосрочной перспективе профилактирующие гипертензию, - продукты, которые укрепляют сами сосуды. Они содержат магний, семечки, орешки, овощи. Те продукты, которые способствуют выработке оксида азота, приводят к расширению сосудистой стенки. Вот почему свекольный сок так популярен среди гипертоников. Помочь может также и морковный сок.

Мочегонные продукты так или иначе тоже понижают давление, однако эксперт не советует ими увлекаться. Лучше употреблять продукты с оксидом азота или с большим количеством магния. Оказать эффект могут также и различные успокаивающие чаи - с ромашкой, валерианой, пустырником. Однако их все же нельзя рассматривать как лекарственные препараты.

Продукты, богатые витамином С, укрепляют сосудистую стенку и сам сосуд, а содержание кверцетина помогает регулировать давление и крепость мелких капилляров. 

«Все правильное питание в долгосрочной перспективе так или иначе приводит к здоровью сердечно-сосудистой системы», - заявила Соломатина.

Овощи, цельнозерновые крупы, содержащие много рутина, пищевых волокон магния - все это оздоравливает сердечно-сосудистую систему, поскольку клетчатка выводит излишки холестерина и жиров, предотвращает ожирение печени, ответственна за выработку правильного холестерина - низкой плотности. 

«Витамин P - рутин - его очень много в продуктах, особенно в ягодах темно-синего, черного цвета. Он отвечает за крепость нашей капиллярной системы», - добавила эксперт.

Резюмируя, Соломатина подчеркнула, что в случае, если у человека гипертензия не развилась как болезнь, а давление повышается периодически просто в силу повышенных тревожностей, стресса или по каким-то другим причинам - продукты питания могут скорректировать небольшое повышение давления. Они также помогают лекарственным средствам отработать наиболее эффективно.

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