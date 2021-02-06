Врач назвал основные причины инфаркта в молодом возрасте

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал «Звезде» о том, какой образ жизни следует вести для профилактики инфаркта в молодом возрасте.

Эксперт, прежде всего, обозначил, что может привести к подобным проблемам со здоровьем у молодого населения.

«Неравнозначное питание, которое далеко от здоровой пищи. Режим труда и отдыха, который они соблюдают - посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает явление атеросклероза», - отметил Конев.

Среди причин также и малоподвижный образ жизни.

«Физические нагрузки, рациональное питание и режим труда и отдыха. Вот главная профилактика на современном этапе. А не медикаментозная, как ратуют фармфирмы», - выделил эксперт.

Идеальным вариантом для профилактики инфаркта Конев назвал жизнь у моря, подчеркнув, что в таких условиях наблюдаются совсем иные обменные процессы.

«И диета средиземноморская - она особенно прослеживается во Франции. Так называемый французский парадокс. Южные провинции Франции, которые близки к Средиземному морю - там много зелени, растительного масла и красного вина. И северные провинции - где мясные продукты жирные. Очень большая разница по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», - рассказал Конев.

Зелень, овощи и фрукты - вот что рекомендует эксперт для профилактики образования атеросклероза.

«Не менее 400 грамм, а то и 700 грамм в день - чтобы была полноценная работа кишечника. Ведь все процессы образования атеросклероза происходят, не как нас учат кардиологи - в сердечно-сосудистой системе, а в печени, кишечнике», - заявил врач.

Правильное питание позволяет сформировать соответствующую микробиоту - микроорганизмы, которые живут в кишечнике. Именно эта микробиота и обеспечивает нормальное функционирование холестерина.