Нутрициолог рассказала, нужно ли исключать из своего рациона глютен

Нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала «Звезде», что представляет собой находящийся сейчас на слуху глютен и действительно ли он вреден для организма.

«Глютен - это растительный белок, который содержится в зерне растения. Его в основном добавляют при выпечке хлебов для пышности хлеба. Имеет 12 аминокислот. Страшного ничего в нем я не вижу», - отметила врач.

Специалист указала, что исключить из рациона этот белок следует только людям, больным целиакией, то есть непереносимостью глютена, проявляющейся в виде аллергических реакций. Причем диагноз этот должен быть поставлен врачом.

«Если человек не болен целиакией, но исключает глютен, он выкидывает пищевую группу из своего рациона, то есть обязан заменить эти аминокислоты чем-то другим», - подчеркнула диетолог.

Деккер обозначила, что не поддерживает «новое веяние», призывающее прекратить потребление глютена ради пользы для кишечника. Она объяснила, что глютен является также питанием для микрофлоры кишечника.

«Исключая на какое-то время глютен, мы убираем эту микрофлору из своего кишечника. И потом после повторного введения его уже некому становится усваивать», - указала эксперт.

Нутрициолог добавила, что часто отмечаемая взаимосвязь между исключением из рациона глютена и похудением на самом деле объясняется тем, что люди начинают потреблять менее калорийные продукты. Это связано с тем, что данный белок содержат в себе мучные продукты.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что людям, которые большую часть времени едят здоровую пищу, можно иногда разнообразить питание порцией фастфуда. Допустимо отвлекаться на вредную еду один-два раза в неделю.