Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Нутрициолог рассказала, нужно ли исключать из своего рациона глютен

Анна Берестовая
01:48 05.02.2021
Глютен, в частности, является питанием для микрофлоры кишечника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала «Звезде», что представляет собой находящийся сейчас на слуху глютен и действительно ли он вреден для организма.

«Глютен - это растительный белок, который содержится в зерне растения. Его в основном добавляют при выпечке хлебов для пышности хлеба. Имеет 12 аминокислот. Страшного ничего в нем я не вижу», - отметила врач.

Специалист указала, что исключить из рациона этот белок следует только людям, больным целиакией, то есть непереносимостью глютена, проявляющейся в виде аллергических реакций. Причем диагноз этот должен быть поставлен врачом.

«Если человек не болен целиакией, но исключает глютен, он выкидывает пищевую группу из своего рациона, то есть обязан заменить эти аминокислоты чем-то другим», - подчеркнула диетолог.

Деккер обозначила, что не поддерживает «новое веяние», призывающее прекратить потребление глютена ради пользы для кишечника. Она объяснила, что глютен является также питанием для микрофлоры кишечника.

«Исключая на какое-то время глютен, мы убираем эту микрофлору из своего кишечника. И потом после повторного введения его уже некому становится усваивать», - указала эксперт.

Нутрициолог добавила, что часто отмечаемая взаимосвязь между исключением из рациона глютена и похудением на самом деле объясняется тем, что люди начинают потреблять менее калорийные продукты. Это связано с тем, что данный белок содержат в себе мучные продукты.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что людям, которые большую часть времени едят здоровую пищу, можно иногда разнообразить питание порцией фастфуда. Допустимо отвлекаться на вредную еду один-два раза в неделю.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:48 Эксклюзив
Видео
Нутрициолог рассказала, нужно ли исключать из своего рациона глютен
00:35 Спорт
Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с российским голкипером
23:23 В стране и мире
Видео
Собянин допустил снятие основных ограничений по коронавирусу в Москве к маю
22:06 В стране и мире
Видео
В Новосибирске глыба льда рухнула на автомобиль
21:14 В стране и мире
Лавров провел первый телефонный разговор с новым госсекретарем США Блинкеном
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
«Котлета из пробирки»: врач рассказала, кому вредно употребление альтернативного мяса
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.