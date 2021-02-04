Мне бы в небо: в Новосибирске будущие разведчики отработали первые прыжки с парашютом
В программе обучения офицеров этой специальности в Новосибирском высшем военном училище прыжков на 25% больше, чем у курсантов войсковой разведки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Новосибирском небе первые прыжки с парашютом отработали курсанты высшего военного командного училища. Будущие офицеры и разведчики осваивают новую специальность - «Применение подразделений глубинной разведки».
Данный дебют - не только их личный, но и целого факультета. В Новосибирском высшем военном командном училище ввели новую специальность и начали обучать применению подразделений так называемой «глубинной разведки».
Десантирование - важная часть программы и один из ключевых навыков будущих разведчиков. В программе этой специальности - на 25% больше прыжков, чем у курсантов войсковой разведки.
Прыгать курсанты учатся с парашютными системами Д-10 и «Арбалет». Диапазон высот для прыжков - от 600 до 800 метров.