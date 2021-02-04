Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Подводная мощь: как подлодке К-21 удалось атаковать линкор «Тирпиц»

Светлана Головина
Михаил Аброськин
05:38 04.02.2021
За образцовое выполнение боевых заданий в 1942 году подводная лодка была отмечена орденом Красного Знамени.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Легендарная крейсерская подводная лодка К-21 была спущена на воду 14 августа 1939 года. Во время Великой Отечественной войны на ней было совершено 12 боевых походов, в ходе которых удалось потопить 17 вражеских кораблей. Одна из самых значимых дат для К-21 - пятое июля 1942 года, когда под командованием капитана 3 ранга Николая Лунина подлодка атаковала немецкий линкор «Тирпиц».

Несмотря на то, что во время войны гидроакустическая система подводной лодки была не самая совершенная, экипажу удалось вычислить эскадру немецких кораблей.

«Гидроакустик засек какой-то странный шум, о чем немедленно доложил командиру подводной лодки. Тот, находясь на ходовом посту, немедленно распорядился поднять перескоп, посмотрел на горизонт и увидел эскадру немецких кораблей, которые двигались на север», - рассказал корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин.

«Тирпитц» был гордостью германского флота, держал под контролем Северную Атлантику и заставлял союзников стягивать значительные силы для охраны своих конвоев. Подлодка К-21 в одиночку атаковала линкор залпом из четырех торпед, что позволило сорвать атаку на конвой PQ-17 и спасти тысячи жизней.

За образцовое выполнение боевых заданий в 1942 году подводная лодка К-21 была отмечена орденом Красного Знамени.

Сейчас корабль превращен в мемориал и располагается на Площади Мужества в Североморске. В среду, 3 февраля, в городе прошло торжество по случаю 80-летия подъема флага на легендарной подлодке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:12 В стране и мире
В Москве приостановили движение на участке фиолетовой ветки метро
05:01 Армия
Видео
Воздушный контроль: миротворцы РФ используют беспилотники для наблюдения в Карабахе
04:18 В стране и мире
Четыре человека погибли при пожаре в больнице в Запорожье
03:39 Армия
Видео
Мотострелки Северного флота провели контрольные стрельбы на «арктических» танках
03:06 В стране и мире
Самолет из Хабаровска совершил экстренную посадку на Сахалине
Популярное
Популярное
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
Эксперт рассказал, как вести себя при встрече с белым медведем
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Видео
Оседлать «Крокодила»: молодые летчики ЦВО отработали полеты на Ми-24
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.