Подводная мощь: как подлодке К-21 удалось атаковать линкор «Тирпиц»

Легендарная крейсерская подводная лодка К-21 была спущена на воду 14 августа 1939 года. Во время Великой Отечественной войны на ней было совершено 12 боевых походов, в ходе которых удалось потопить 17 вражеских кораблей. Одна из самых значимых дат для К-21 - пятое июля 1942 года, когда под командованием капитана 3 ранга Николая Лунина подлодка атаковала немецкий линкор «Тирпиц».

Несмотря на то, что во время войны гидроакустическая система подводной лодки была не самая совершенная, экипажу удалось вычислить эскадру немецких кораблей.

«Гидроакустик засек какой-то странный шум, о чем немедленно доложил командиру подводной лодки. Тот, находясь на ходовом посту, немедленно распорядился поднять перескоп, посмотрел на горизонт и увидел эскадру немецких кораблей, которые двигались на север», - рассказал корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин.

«Тирпитц» был гордостью германского флота, держал под контролем Северную Атлантику и заставлял союзников стягивать значительные силы для охраны своих конвоев. Подлодка К-21 в одиночку атаковала линкор залпом из четырех торпед, что позволило сорвать атаку на конвой PQ-17 и спасти тысячи жизней.

За образцовое выполнение боевых заданий в 1942 году подводная лодка К-21 была отмечена орденом Красного Знамени.

Сейчас корабль превращен в мемориал и располагается на Площади Мужества в Североморске. В среду, 3 февраля, в городе прошло торжество по случаю 80-летия подъема флага на легендарной подлодке.