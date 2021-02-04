Невидимая «угроза»: вредны ли в действительности сети 5G

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Звезде», стоит ли населению России и мира опасаться 5G.

«К сожалению, незнание вопроса, зачастую неграмотность и желание выдать информацию за что-то сверхъестественное вызывает определенный интерес у людей», - подметил эксперт.

Он объяснил, что в настоящее время нет ни одного достоверного качественного исследования, которое поддержали бы ученые разных стран, говорящего о том, что сети пятого поколения вредны. Более того, проведение такого исследования на данный момент невозможно, так как сети 5G пока малораспространены.

«Говорить, что сети пятого поколения чем-то вреднее сетей предыдущих поколений это, во-первых, преждевременно, во-вторых это некий хайп и желание заработать себе на нем какие-то очки», - указал Кусков.

Специалист добавил, что данные сети в основном будут использоваться для интернета вещей. К примеру, установки сим-карт в различных датчиках. Кусков также обозначил, что исследования воздействия сетей 5G на организм будут стоить огромных денег.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России согласовала требование операторов связи о создании предприятия по освобождению частот сети 5G. В ведомстве указали, что решение о «расчистке» частот обеспечит возможность оказывать услуги связи нового поколения.