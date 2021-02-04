Раскрыты подводные камни досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредитов может привести к пересмотру условий в худшую сторону при повторном обращении в банк. Такое мнение высказал в комментарии «Звезде» финансовый консультант Денис Ушаков.

Он подчеркнул, что официально финансовые организации не озвучивают эту информацию, но на практике не очень любят клиентов, практикующих досрочное погашение кредитов.

«Досрочное погашение явно не сказывается на кредитной истории, но по наблюдениям, по разговорам с клиентами встречались кейсы, когда люди сталкивались с тем, что после досрочного погашения кредита, особенно если они это делали слишком рано, впоследствии банк выставлял более высокую ставку», - указал Ушаков.

По словам финансового консультанта, банки, которые понесли определенные расходы, в случае досрочного погашения не получают ту прибыль, на которую рассчитывают.

Также эксперт призвал внимательно изучать договор перед подписанием документов, чтобы не столкнуться с дополнительными комиссиями или пересмотром условий при досрочном погашении кредита. Кроме того, по словам Ушакова, не очень выгодно досрочно погашать кредит при резком росте инфляции.

«Если вы взяли кредит ипотечный под 6,5 процентов, а инфляция вдруг скакнула до 7-8 процентов, то в этом случае стремиться быстро погашать кредит нет, потому что деньги обесцениваются более быстрыми темпами, чем вы платите ставку по кредиту», - подчеркнул Ушаков.

Он также обратил внимание на бессмысленность досрочного погашения в конце срока кредитования при аннуитетном платеже.

«В конце срока кредита, когда у вас основная часть платежа – тело долга, а затем уже проценты, то уже нет смысла гасить досрочно», - пояснил финансовый консультант.

Ушаков добавил, что иногда клиент чувствует потребность закрыть кредит по психологическим причинам. В этом случае следует ориентироваться именно на них, резюмировал финансовый консультант.