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«Котлета из пробирки»: как далеко зашли технологии создания альтернативного мяса

Анна Берестовая
00:25 04.02.2021
Сегодня существуют две основные разновидности альтернативного мяса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Врач-валеолог Надежда Чернышова рассказала «Звезде», чем в настоящее время люди, которые не хотят или не могут есть животное мясо, заменяют этот продукт.

«В последнее время появился большой интерес к альтернативному мясу. Это то, чем человек, который принципиально не хочет употреблять животное мясо, может заменить эту нишу в своем рационе. Сейчас видов альтернативного мяса два. Один из них - это мясо из растительных компонентов, так называемое искусственное мясо, которое на вид и на вкус должно полностью имитировать красное мясо от животных. И второй вариант - это культивируемое мясо», - обозначила эксперт.

Врач объяснила, что культивируемое мясо выращивается в пробирке из стволовых клеток. Такой продукт ничем не отличается от животных мышечных волокон. Однако пока такое мясо отсутствует на рынке и является разрабатываемым продуктом.

Искусственное мясо же, как подчеркнула Чернышова, все же является растительным продуктом.

«Единственное, они не используют ни глютен, ни сою, поэтому считается, что оно совершенно безопасно для человека и заменяет природное мясо для веганов, для вегетарианцев и для всех, кто хочет больше заботиться о своем здоровье», - указала валеолог.

Эксперт отметила, что такое растительное мясо, по ее мнению, нельзя назвать здоровой едой. Оно является сильно переработанным промышленным продуктом, намного менее полезным, чем лист салата. Тем не менее оно может заменить настоящее мясо для тех людей, которые, к примеру, не могут есть его из-за чувствительности к антибиотикам, которыми кормят скот.

Ранее врач рассказала о пользе и вреде обезжиренного молока. Чернышова объяснила, что при употреблении молока негативных последствий для организма не возникает независимо от жирности. Исключением в данном случае являются люди, у которых есть ферментная недостаточность.

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