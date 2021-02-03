Офтальмолог предупредила об опасности домашних капель для глаз

Капли, которые изготовлены в домашних условиях, могут представлять опасность из-за риска инфицирования и развития аллергии. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

«Как минимум, они (капли. - Прим. ред.) могут быть инфицированы, поскольку мы создаем эти капли в нестерильных условиях и наносим на глазную поверхность, которая может воспаляться в результате попадания раствора, содержащего вирусы, микробы», - подчеркнула врач.

Доктор пояснила, что все промышленные лекарственные препараты производятся в стерильных условиях и по определенной рецептуре, поэтому риск инфицирования и развития осложнений сведен к минимуму.

Кроме того, по словам Шиловой, ингредиенты домашних капель могут вызвать аллергическую реакцию.

«Если мы говорим об алоэ, меде или даже уринотерапии, это те методики, которые у нас активно гуляют в Интернете для лечения глазных болезней», - заявила Шилова.

Также доктор обратила внимание на слабую эффективность препаратов, сделанных в домашних условия. По мнению врача, применяя такие лекарственные средства, пациент теряет время и запускает ситуацию, в результате заболевание переходит в ту стадию, когда лечить его сложно, а иногда даже невозможно, хотя своевременное применение современных промышленных препаратов могло быстро восстановить и вернуть зрение. В частности, Шилова обратилась к своему врачебному опыту, приведя в пример пациентов, которые безуспешно лечили отслойку сетчатки, глаукому или катаракту домашними каплями.