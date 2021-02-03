Эксперт рассказал, в каких случаях Android может быть опасен для смартфона

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Звезде», может ли смартфон или другой гаджет на базе Android быть опасным для своего владельца. Он указал, что две наиболее популярные системы для смартфонов, Android и IOS значительно отличаются степенью открытости.

«Android – это такая открытая система, и больше всего вирусов распространяется на Android», - обозначил специалист.

Обратная ситуация наблюдается с IOS. Так, у системы Apple нет «кастомных», то есть неофициальных, прошивок. Таким образом, степень уязвимости Android как операционной системы заметно выше.

Основная опасность заключается в неофициальной прошивке Android, которую можно легко найти в разных видах. В нее может быть изначально заложен механизм, позволяющий злоумышленникам получать необходимые им данные. Вакулин обозначил, что официальную прошивку можно узнать по показу обновлений системы Android.

Ранее эксперт объяснил, как можно продлить заряд телефона до вечера, не ограничивая его использования. Так, для уменьшения растрачиваемой энергии может быть уменьшена частота обновлений.