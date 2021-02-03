Диетолог назвала самые вредные и полезные для сердца продукты

Врач гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала «Звезде», какие продукты являются особенно вредными и полезными для сердечно-сосудистой системы. Крайне вредным для сердца оказался фастфуд, который, как правило, является высокорафинированным, жирным и имеет большое количество сахара или соли. Такая пища приготовлена нездоровыми методами кулинарной обработки.

«Вредны продукты промышленного производства, потому что вы до конца не можете быть убеждены в качестве этой продукции. Здесь нужно очень внимательно читать упаковку», - указала диетолог.

Дианова объяснила, что во многие полуфабрикаты добавляют сахар, хотя он там присутствовать не должен. Это говорит о попытке «подсадить на вкус». Так, к примеру, стоит насторожиться при наличии в продуктах животного происхождения глютамата натрия, ведь при хорошем качестве исходной белковой продукции нет необходимости в усилителе вкуса.

«Это все вредно и для сердца, и для организма в целом... Избыточное количество рафинированных продуктов приводит к накоплению веса у человека. На этом фоне, как правило, существует или прогрессирует гипертония», - объяснила медик.

Она также указала, что во вредных продуктах, как правило, присутствуют транс-жиры, которые можно считать главным врагом сердечно-сосудистой системы.

«Они запускают процессы атеросклероза, либо усиливают имеющийся. Они влияют негативно на саму сосудистую стенку... Сосуды становятся более изъязвленными, способными к возникновению катастроф – инсультов и инфарктов», - обозначила врач.

Полезной же для сердца, по словам специалиста, является разнообразная пища, предполагающая баланс белков растительного и животного происхождения – 50 на 50. Также хорошо влияют на организм цельнозерновые продукты, богатые витаминами. И, наконец, для здоровья сердца человеку необходима клетчатка во всех ее проявлениях.