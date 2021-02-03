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Врач предупредила о росте случаев серьезного глазного заболевания

Светлана Иванова
17:40 03.02.2021
Снижение иммунитета, вызванного неправильным образом жизни, становится причиной роста случаев клещевого блефарита, считает офтальмолог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: researchgate.net
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Неправильный образ жизни, включая нездоровое питание, вредные привычки, излишний вес, потребление большого количества рафинированной пищи в продуктах питания и малую двигательную активность становятся причиной роста случаев демодекозного (клещевого) блефарита и вызываемого им конъюнктивита.

Об этом рассказала врач-офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в комментарии «Звезде». Как пояснила эксперт, все эти факторы ослабляют иммунную систему организма, в результате чего клещи, обитающие в единичных количествах в волосяных фолликулах и в сальных железах любого человека, начинают активно размножаться, вызывая воспаление на поверхности глаза и на поверхности слизистой оболочки век.

Как подчеркнула Шилова, усугубляет течение заболевания инфицирование глаза вирусами или бактериями.

По словам офтальмолога, продукты жизнедеятельности клещей являются сильными аллергенами, поэтому аллергики и люди с кожными проблемами входят в группу риска.

«Клещи питаются нашим эпителием, оставляют продукты своей жизнедеятельности, которые вызывают токсико-аллергическую реакцию», - указала Шилова, отметив, что по этой причине при лечении демодекозного блефарита часто назначают антигистаминные препараты.

Болезни ЖКТ и сахарный диабет также приводят к снижению иммунитета и соответственно увеличивают риски развития клещевого блефарита, добавила Шилова.

Как объяснила доктор, диагностика заболевания проводится при помощи лабораторного исследования ресниц, при обнаружении клещей назначается комплексное лечение, которое, как правило, является довольно длительным. Поэтому лучше всего проводить профилактику блефарита – ведя здоровый образ жизни, резюмировала офтальмолог.

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