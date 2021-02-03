Эксперт рассказал, как обезопасить себя при падении лифта

Прежде чем начинать движение в лифте, необходимо оценить его исправность. Для этого следует удостовериться, что двери лифта функционируют нормальным образом, отсутствует видимое задымление, нет резких запахов паленой изоляции и оголенных проводов в районе кнопок. Об этом рассказал первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в комментарии «Звезде».

«Все кнопки целы, оголенных проводов, частей нет, посторонних запахов нет. Двери должны закрываться плавно, без скрежета и заеданий», - указал Захаров.

Эксперт предостерег от использования лифта с неисправными дверями кабины, поскольку именно при возникновении этой неполадки происходит наибольшее число несчастных случаев. В целом, как заверил Захаров, серьезные ЧП с лифтами происходят крайне редко. Он добавил, что в случае превышения нормативной скорости на 15% срабатывает система ловителей и лифт механическим образом тормозится.

«Лифты спроектированы таким образом, что там работает несколько систем безопасности. Упасть лифту очень сложно, потому что он подвешен минимум на трех канатах, и у каждого каната как минимум 10% запас прочности», - пояснил Захаров.

Эксперт также дал совет, как постараться обезопасить себя в случае падения лифта. Для этого необходимо упереться о стенку лифта или сесть на пол, а также быть готовым к возникновению резкого толчка.

«Если же случилась такая ситуация, внутри кабины вы находитесь, и вы чувствуете резкое ускорения лифта, ощущение, как будто падает лифт, здесь единственный совет, что нужно занять удобное положение для своего тела, либо вертикальное, придерживаясь за стену, либо сесть на пол, это самое устойчивое положение. Будет замедление, резкий толчок, как будто бы пол подпрыгивает вверх, ощущения такие будут», - указал эксперт.

Напомним, накануне при ЧП с лифтом в жилом доме на северо-западе столицы пострадал 12-летний ребенок. Мальчик был госпитализирован с травмами ног.