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«Революция пожирает своих детей»: политолог отреагировал на закрытие телеканалов Зеленским

Светлана Иванова
12:19 03.02.2021
На Украине процветает цензура в стране и отсутствует свобода слова, считает эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Решение президента Украины Владимира Зеленского запретить вещание нескольких телеканалов свидетельствует о наличии цензуры в стране и отсутствии свободы слова. Об этом в комментарии «Звезде» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

При этом эксперт обратил внимание, что действия главы Украины идут в разрез с прозападными демократическими ценностями, в ориентации на которые уверяют киевские власти.

«Зеленский фактически запретил три телеканала, не центровых, но достаточно известных, что говорит о том, что на Украине существует цензура и отсутствует свобода слова. Конечно, для Украины это очень демонстративно, особенно в свете того, что она ориентируется на европейские ценности якобы, которые включают в себя как разе свободу слова», - указал Безпалько.

Политолог отметил, что эти телеканалы, включая «112 Украина» выступали в поддержку «Революции достоинства» и изменений в стране, которые начались в 2014 году.

«Особенно телеканал 112, который был создан в том числе на гранты и пожертвования из-за рубежа и являлся одним из центровых телеканалов в организации протестов во времена Виктора Януковича (бывший президент Украины. - Прим. ред.). И вот сейчас этот канал попал под запрет, то есть революция пожирает своих детей», - добавил Безпалько.

Напомним, телевизионные каналы ZIK, NewsOne и «112 Украина» с 2 февраля перестали вести эфир на территории Украины. Фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Верховной раде объявила о том, что начинает процесс импичмента, который намерена вынести Владимиру Зеленскому в связи с введенными против СМИ мерами.

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