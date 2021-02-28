Родители пострадавших при обрушении карусели в Москве детей рассказали свою версию событий

Родители пострадавших при обрушении карусели детей намерены добиться тщательной проверки развлекательного центра на востоке Москвы, где произошло ЧП. Об этом одна из матерей рассказала «Звезде». Инцидент произошел днем, 28 февраля, во время празднования детского дня рождения.

«Сама конструкция, которая крепилась на шарнирах, отвалилась и упала прямо на моего ребенка. Касательно задело еще двоих детей. Мальчик прикусил щеку и девочку ударило в висок, небольшой синяк у нее. У моего ребенка ссадина, диагностировали легкое сотрясение, мы сделали рентген», - рассказала мама пострадавшего Валерия Дудученкова.

К счастью, травмы детей оказались несерьезными и их родители отказались от госпитализации. Медики осмотрели большинство пострадавших на месте и отпустили домой.

«Мы отказались от госпитализации. У нас очень чувствительный мальчик, у него сильный стресс и он испугался, что попадет в больницу. Мы посоветовались с врачом и я приняла решение, чтобы не было лишнего стресса, оставить его дома», - призналась Валерия.

С ее слов, сотрудники игровой зоны пытались решить вопрос с родителями без привлечения правоохранительных органов, но учитывая обстоятельства произошедшего те посовещались и приняли иное решение.

«Нам сразу предложил компенсацию и не вызывать никого. Полицию и скорую вызвали только через 20 минут с момента происшествия, когда мы отказались примиряться. Задеты дети, а это очень опасно и мы хотим писать заявление. Непонятно, как будет все развиваться. Сейчас все хорошо, а потом могут быть последствия. Нет никакой гарантии, что это пройдет бесследно», - опасается мать пострадавшего мальчика.

С ней солидарны и другие родители, которые подписались под заявлением в полицию. Уже завтра их ждут в отделении для завершения разбирательств. К расследованию ЧП подключились органы опеки. Родителям предстоит написать объяснительную. Свою проверку проводит и прокуратура. По ее итогам будут приняты процессуальные решения в отношении ответственных за детскую безопасность лиц.