Мать пострадавшего при обрушении аттракциона ребенка рассказала подробности ЧП

Ребенку, пострадавшему в результате обрушения аттракциона в ТРЦ на востоке Москвы, диагностировали сотрясение мозга. Об этом «Звезде» рассказала его мать по имени Людмила. Инцидент произошел сегодня днем в одной из игровых зон. Большая пальма с привязанными к ней качелями просто развалилась, сказала женщина. В этот момент на ней катались дети, на которых упала увесистая конструкция.

«Сейчас ему уже стало лучше. Диагностировали нам легкое сотрясение, необходим покой. В развлекательном комплексе обрушилась карусель, когда дети на ней находились. Она просто вся развалилась. Под ними были мягкие маты, но палка упала на голову ребенку. Задело еще детей, но обратились за помощь только мы. Были уже в больнице, нам сделали рентген. В полицию написали заявление. Теперь надо писать объяснительную, почему я не доглядела за ребенком. Сейчас будем лечиться, я не знаю, как ситуация будет развиваться дальше. Это голова», - опасается Людмила.

Известно, что оборвавшийся аттракцион был установлен относительно недавно и до сих пор находился в исправном состоянии. Сотрудники прокуратуры, которые занимаются расследованием инцидента, проводят свою проверку.