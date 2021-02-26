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«Полет» танков: кадры второго отборочного этапа конкурса «Танковый биатлон» в Бурятии

Анна Касаткина
07:20 26.02.2021
Лучшие экипажи представят армию на окружном этапе конкурса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Не соскользнуть с колейного моста, преодолеть змейку на большой скорости и уничтожить противника на удалении в пять тысяч метров – со всем этим справились танкисты Восточного военного округа в Бурятии. Сложный маршрут определил экипажи, которые будут представлять общевойсковую армию на окружном этапе конкурса «Танковый биатлон» в марте.

Этап конкурса, в котором принимали участие экипажи на Т-72Б3 мотострелкового и танкового соединений общевойскового объединения в составе взводов, прошел зрелищно. На огневом рубеже боеприпасы подлетали в высоту на несколько метров, хотя и весят они почти 16 килограммов. Затем экипажи выполняли свои боевые задачи тремя штатными артиллерийскими снарядами, уничтожая противника на удалении до двух тысяч метров. При неудачных попаданиях водители-механики наверстывали время на штрафных кругах.

По маршруту основной трассы на колейном мосту танки нужно было оторвать от земли - они «взлетали» минимум на полметра. Делать это следовало максимально аккуратно, так как существовала вероятность соскользнуть с моста из-за льда и сойти с дистанции. Тем не менее маршрут удалось преодолеть всем водителям-механикам. Следующий этап конкурса среди военнослужащих всего округа состоится в марте. На нем определят лучших из лучших, которые представят ВВО на АрМИ-2021.

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